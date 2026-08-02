СМИ: в Израиле нарастает недовольство непредсказуемостью Трампа

В Израиле нарастает недовольство постоянными изменениями планов президента США Дональда Трампа и невозможностью прогнозировать его действия против Ирана. Об этом сообщают вечером 2 августа израильские СМИ.

"Во второй раз за неделю США сообщают Израилю о мощном ударе, который должен потрясти Ближний Восток, чтобы затем без каких-либо объяснений его отменить. Это подрывает боеготовность ЦАХАЛа и истощает его", – рассказал "Кан 11" источник в оборонном истеблишменте.

Согласно публикации, в минувшие выходные тысячи военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников оборонных структур были предупреждены о региональной эскалации, причем подготовка к ней в Израиле продолжалась несколько недель. "Крайне сложно заниматься серьезным планированием, когда президент Трамп действует подобным образом", – сказал собеседник редакции.

О том, что действия американского лидера раз за разом заставляют Израиль пересматривать свои оперативные планы, рассказывает и Ynet. Издание подтверждает, что в течение последних двух недель в ЦАХАЛе несколько раз объявлялась повышенная боеготовность в связи с планируемым американским ударом – после чего следовал отбой.

По информации Ynet, в минувшие выходные в ВВС даже объявлялся ограниченный призыв резервистов, однако операция, к которой все было готова, была отменена Трампом. При этом сообщение об этом было сделано президентом через социальные сети.

При этом для подготовки и осуществления такой операции привлекаются и ресурсы, необходимые на других направлениях, в том числе разведывательные. "В ситуации, когда неясно, что решит Белый дом, возникают реальные сложности с распределением ресурсов", – отмечает собеседник издания.

При этом, отмечается в публикации, речь идет о приемлемой цене за самое тесное в истории сотрудничество с американцами. Командование отдает себе отчет, что в нынешних условиях участие ЦАХАЛа в военных операциях зависит от человека, который сидит в Белом доме.