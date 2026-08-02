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Ближний Восток

Ливанская армия утверждает, что при израильской атаке пострадали пятеро военнослужащих

Ливан
время публикации: 02 августа 2026 г., 14:13 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 14:13
Ливанская армия утверждает, что при израильской атаке пострадали пятеро военнослужащих
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Ливанская армия утверждает, что при израильской атаке пострадали пятеро военнослужащих
AP Photo/Mohammed Zaatari

Представители армии Ливана сообщили, что в результате израильской атаки в районе Бинт-Джбейля на юге Ливана пострадали пятеро ливанских военнослужащих. Все они получили легкие ранения.

ЦАХАЛ в настоящий момент не комментировал это сообщение.

Ближний Восток
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