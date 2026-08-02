Саудовская Аравия объявила о создании военно-морской коалиции для защиты судов от хуситов

Саудовская Аравия объявила о создании международной военно-морской коалиции для защиты судоходства в Красном море, Баб-аль-Мандебском проливе и Аденском заливе. По информации агентства Nour News, инициативу поддержали 14 стран, включая Египет, Турцию, Пакистан, Судан и Джибути. ОАЭ и Оман не изъявили желание присоединиться к союзу.

Решение о создании морской коалиции было принято на фоне угроз йеменских хуситов установить морскую блокаду Саудовской Аравии и их нападений на связанные с королевством суда. Эр-Рияд заявляет, что целью коалиции является обеспечение свободы международного судоходства.

Представители хуситов утверждают, что из-за их действий восемь танкеров с саудовской нефтью изменили маршрут и направились в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Независимо подтверждено изменение маршрутов ряда судов, однако точное число восьми танкеров пока основано на заявлении хуситов.