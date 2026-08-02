Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства в Нетивоте

Полиция задержала жителя Нетивота в возрасте около 40 лет по подозрению в причастности к убийству, совершенному вечером 1 августа.

В результате стрельбы в Нетивоте были ранены двое мужчин в возрасте около 20 и 30 лет. Один из них получил смертельные ранения и скончался на месте, состояние второго оценивается как легкое.

Задержанного доставили на допрос. В течение дня полиция попросит мировой суд Беэр-Шевы продлить срок его содержания под стражей.