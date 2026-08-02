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Израиль

Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства в Нетивоте

Негев
Убийства
время публикации: 02 августа 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 10:49
Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства в Нетивоте
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Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства в Нетивоте
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала жителя Нетивота в возрасте около 40 лет по подозрению в причастности к убийству, совершенному вечером 1 августа.

В результате стрельбы в Нетивоте были ранены двое мужчин в возрасте около 20 и 30 лет. Один из них получил смертельные ранения и скончался на месте, состояние второго оценивается как легкое.

Задержанного доставили на допрос. В течение дня полиция попросит мировой суд Беэр-Шевы продлить срок его содержания под стражей.

Израиль
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