Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства в Нетивоте
время публикации: 02 августа 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 10:49
Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства в Нетивоте
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Полиция задержала жителя Нетивота в возрасте около 40 лет по подозрению в причастности к убийству, совершенному вечером 1 августа.
В результате стрельбы в Нетивоте были ранены двое мужчин в возрасте около 20 и 30 лет. Один из них получил смертельные ранения и скончался на месте, состояние второго оценивается как легкое.
Задержанного доставили на допрос. В течение дня полиция попросит мировой суд Беэр-Шевы продлить срок его содержания под стражей.
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