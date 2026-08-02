Повторное сообщение о розыске: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова
время публикации: 02 августа 2026 г., 21:11 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 21:11
Повторное сообщение о розыске: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова
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Полиция продолжает поиски 16-летней Эфрат Менахем из поселка Кохав-Яаков. В последний раз девушку видели в Бейт-Элиэзере 24 июля. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что к поискам девушки присоединились силы безопасности.
Приметы пропавшей: рост 155 см, длинные темные волосы, карие глаза, носит очки. Была одета в джинсовую белую юбку и белую блузку.
Всех, кто обладает информацией, способной помочь в розысках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией округа Биньямин по телефону 02-9706444.