x
02 августа 2026
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 августа 2026
|
02 августа 2026
|
последняя новость: 22:12
02 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова

Розыск
время публикации: 02 августа 2026 г., 21:11 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 21:11
Повторное сообщение о розыске: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова
0:00 0:00
Повторное сообщение о розыске: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция продолжает поиски 16-летней Эфрат Менахем из поселка Кохав-Яаков. В последний раз девушку видели в Бейт-Элиэзере 24 июля. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что к поискам девушки присоединились силы безопасности.

Приметы пропавшей: рост 155 см, длинные темные волосы, карие глаза, носит очки. Была одета в джинсовую белую юбку и белую блузку.

Всех, кто обладает информацией, способной помочь в розысках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией округа Биньямин по телефону 02-9706444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2026

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова