Повторное сообщение о розыске: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова

Полиция продолжает поиски 16-летней Эфрат Менахем из поселка Кохав-Яаков. В последний раз девушку видели в Бейт-Элиэзере 24 июля. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что к поискам девушки присоединились силы безопасности.

Приметы пропавшей: рост 155 см, длинные темные волосы, карие глаза, носит очки. Была одета в джинсовую белую юбку и белую блузку.

Всех, кто обладает информацией, способной помочь в розысках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией округа Биньямин по телефону 02-9706444.