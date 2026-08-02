МИД Ирана: переговоры с Оманом о Ормузском проливе находятся "на завершающей стадии"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с Оманом по вопросу прохода судов через Ормузский пролив находятся на завершающей стадии.

По данным иранских государственных СМИ, стороны обсуждают создание "взаимного механизма", регулирующего движение через пролив.

Представитель иранского МИДа сообщил агентству Fars, что переговоры носят двусторонний характер и не касаются других стран. По его словам, консультации начались уже давно, а ситуация в Ормузском проливе "не вернется к той, которая существовала до войны".