x
02 августа 2026
|
последняя новость: 20:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 августа 2026
|
02 августа 2026
|
последняя новость: 20:43
02 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Ирана: переговоры с Оманом о Ормузском проливе находятся "на завершающей стадии"

Война с Ираном
Иран
Оман
время публикации: 02 августа 2026 г., 19:59 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 19:59
МИД Ирана: переговоры с Оманом о Ормузском проливе находятся "на завершающей стадии"
0:00 0:00
МИД Ирана: переговоры с Оманом о Ормузском проливе находятся "на завершающей стадии"
AP Photo/Kamran Jebreili

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с Оманом по вопросу прохода судов через Ормузский пролив находятся на завершающей стадии.

По данным иранских государственных СМИ, стороны обсуждают создание "взаимного механизма", регулирующего движение через пролив.

Представитель иранского МИДа сообщил агентству Fars, что переговоры носят двусторонний характер и не касаются других стран. По его словам, консультации начались уже давно, а ситуация в Ормузском проливе "не вернется к той, которая существовала до войны".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 августа 2026

КСИР опровергает сообщения о американо-иранском соглашении по Ормузскому проливу
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 августа 2026

12-й канал: Трамп отменил удар по Ирану после того, как Аракчи согласился на компромисс в Ормузе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 августа 2026

После очередной отмены операции Иран высмеивает Трампа: "Снова отступил"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2026

Трамп заявил об отмене удара по Ирану и согласовании параметров сделки