Сегалович ведет переговоры с РААМ, в "Еш Атид" критикуют

В партии "Еш Атид" критикуют намерение депутата Йоава Сегаловича присоединиться к партии РААМ и называют этот шаг "ошибкой".

Как сообщалось ранее, Сегалович, один из наиболее заметных депутатов в партии "Еш Атид", ведет интенсивные переговоры с арабской партией РААМ. В политической системе полагают, что речь идет о маневре, который позволит блоку оппозиции получить дополнительный мандат после выборов. Если будет необходимость получить мандат, чтобы сформировать коалицию, РААМ позволит Сегаловичу вернуться в "Еш Атид" или создать фракцию одного депутата. Еще одна возможность, которая упоминается – привлечение в коалицию партии РААМ, так как после присоединения к ней Йоава Сегаловича, эта партия станет еврейско-арабской.

В "Еш Атид" заявляют, что действия Сегаловича – это его самостоятельная инициатива, "причем ошибочная". "Он взрослый человек и решает для себя сам. Но его действия наносят ущерб блоку и могут отдалить нас от главной цели, достижения 61 мандата", – заявляют в партии.

В партии РААМ заявляют, что окончательное решение о возможном союзе с Сегаловичем они примут только после праймериз, которые должны состояться в конце месяца.