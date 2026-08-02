UFC впервые провел турнир в Сербии: Медич нокаутировал Родригеса за 30 секунд

В Белграде состоялся первый в истории турнир UFC в Сербии. В главном бою вечера сербский полусредневес Урош Медич победил американца Даниэля Родригеса техническим нокаутом через 30 секунд после начала первого раунда.

Родригес в начале поединка попал по сопернику лоу-киком, однако Медич сразу ответил мощным ударом слева, отправил американца на настил и завершил бой серией ударов. После победы серб заявил, что намерен бороться за чемпионский пояс, и вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Леона Эдвардса.

В соглавном поединке новозеландец Навахо Стирлинг победил техническим нокаутом бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Яна Блаховича. Стирлинг потряс 43-летнего поляка ударом справа, после чего добил его локтями и кулаками на отметке 2 минуты 56 секунд первого раунда. Новозеландец сохранил безупречный послужной список – 11 побед в 11 боях.

Девять поединков турнира завершились в первом раунде – это новый рекорд UFC. Еще один сербский участник главного карда Александр Ракич победил Марчина Тыбуру единогласным решением судей.