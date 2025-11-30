x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 17:01
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС и "Красный Крест" с разрешения ЦАХАЛа пересекли "желтую линию" для поиска останков

Погибшие
ХАМАС
Заложники
время публикации: 30 ноября 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 15:52
ХАМАС и "Красный Крест" с разрешения ЦАХАЛа пересекли "желтую линию" для поиска останков
AP Photo/Jehand Alshrafi

В Израиле подтвердили, что ЦАХАЛ дал разрешение представителям "Красного Креста" и боевикам ХАМАСа пересечь "желтую линию" для поиска останков одного из двух еще не возвращенных в Израиль заложников в районе Бейт-Лахии.

Для поиска останков используется инженерная техника. Операция по поиску останков идет в последние несколько часов.

В Израиле подчеркивают, что ХАМАС обязан по условиям соглашения о прекращении огня вернуть всех похищенных заложников.

В настоящий момент Израиль ожидает возвращения из Газы останков двух заложников. Их имена: Ран Гвили (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим) и Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри).

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2025

"Аль-Джазира": на юго-востоке города Газа ведутся поиски останков заложника
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2025

В Израиль возвращены из Газы останки Дрора Ора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

В Израиль из Газы доставлен гроб, предположительно, с останками заложника
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

"Исламский джихад" до сих пор не передал найденные останки израильского заложника