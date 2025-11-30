ХАМАС и "Красный Крест" с разрешения ЦАХАЛа пересекли "желтую линию" для поиска останков

В Израиле подтвердили, что ЦАХАЛ дал разрешение представителям "Красного Креста" и боевикам ХАМАСа пересечь "желтую линию" для поиска останков одного из двух еще не возвращенных в Израиль заложников в районе Бейт-Лахии.

Для поиска останков используется инженерная техника. Операция по поиску останков идет в последние несколько часов.

В Израиле подчеркивают, что ХАМАС обязан по условиям соглашения о прекращении огня вернуть всех похищенных заложников.

В настоящий момент Израиль ожидает возвращения из Газы останков двух заложников. Их имена: Ран Гвили (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим) и Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри).