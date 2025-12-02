Йоланда Яавор, подозреваемая в подстрекательстве против Нетаниягу, объявила голодовку

Протестная активистка Йоланда Яавор, которая находится под арестом по подозрению в подстрекательстве против главы правительства Биньямина Нетаниягу, объявила голодовку в тюрьме.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, суд в третий раз продлил срок ее содержания под стражей. Подозреваемая содержится в следственном изоляторе "Кишон".

Напомним, Йоланда Яавор была задержана за призывы к насилию в отношении главы правительства и подстрекательство к бунту. Она также использовала хэштеги: "Нетаниягу — предатель", "Диктатуру не свергают на выборах" и "Мы идем за тобой".

Представители организации "Маарах Отеф Ацурим", оказывающей помощь участникам антиправительственных демонстраций в случае ареста и тюремного заключения, утверждают, что речь идет о 50-летней женщине, которая не представляет никакой опасности, а ее арест, по словам представителей организации, является политически мотивированным.