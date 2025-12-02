x
02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
последняя новость: 22:23
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ООН выразила обеспокоенность судьбой Ифат Томер-Йерушалми

военная прокуратура
ООН
время публикации: 02 декабря 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 21:51
ООН выразила обеспокоенность судьбой Ифат Томер-Йерушалми
Flash90

Специальный комитет ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания опубликовал отчет, посвященный его деятельности в ноябре 2025 года. В документе затрагивается и дело бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Как пишет "Мaaрив", обеспокоенность судьбой генерал-майора Томер-Йерушалми выражается в разделе, посвященном арестам журналистов и правозащитников. Комитет требует от Израиля предоставить отчет о ее состоянии и о дальнейших юридических и дисциплинарных шагах, принимаемых в ее отношении.

Комиссия обращается к Израилю с призывом создать механизм защиты тех, кто сообщает о различных правонарушениях, который позволит сообщающим о пытках и издевательствах не опасаться преследования или попыток мести.

Напомним: Томер-Йерушалми призналась в том, что передала в СМИ видеозапись из изолятора "Сде-Тайман" на котором, как утверждает прокуратура, запечатлены издевательства израильских военнослужащих над террористом.

Она была отправлена под домашний арест, однако 9 ноября ее госпитализировали после приема большого количества снотворного. 16 ноября срок домашнего ареста истек, полиция не стала просить о его продлении, пока она остается госпитализированной, отмечает Ynet.

Израиль
