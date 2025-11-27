Юрсоветница правительства предотвратила передачу дела против Томер-Йерушалми в "ЛАХАВ-433"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара не позволила передать материалы дела о военной прокуратуре и бывшем главном военном прокуроре генерал-майоре Ифат Томер-Йерушалми в подразделение полиции "ЛАХАВ-433", которое занимается наиболее серьезными расследованиями.

Как сообщил журналист i24 Авишай Гринцайг, после получения информации о прямой причастности Томер-Йерушалми к сливу следственной информации о "Сде-Тейман" канцелярия начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала-лейтенанта Эяля Замира договорилась о срочной встрече с руководством "ЛАХАВ-433" "по деликатному делу".

Но тут вмешалась Гали Баарав-Миара и заявила, что данный вопрос находится в ее зоне ответственности, и она сама этим займется. Встречу отменили через несколько минут после того, как она была назначена. Позже Баарав-Миара также вмешивалась и в назначение конкретного полицейского подразделения, которое должно расследовать нарушения в военной прокуратуре.

Начальник следственного управления Боаз Блат попросил главу "ЛАХАВ-433" Мени Биньямина поручить расследование определенной группе следователей, и когда тот отказался, по договоренности между Блатом и Баарав-Миарой дело было передано управлению безопасности в системе обороны.

Напомним, против главы "ЛАХАВ-433" Мени Биньямина неожиданно после этого было возбуждено расследование в МАХАШ, и он был вынужден уйти во временный отпуск.

Напомним также, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара действовала, находясь в состоянии непосредственного конфликта интересов, и потребовалось вмешательство юрсоветницы министерства юстиции, чтобы Баарав-Миара сняла с себя контроль над расследованием против Томер-Йерушалми. Однако это не помешало ей всеми силами препятствовать назначению другого контролера – вместо тех, на кого Баарав-Миара может повлиять. За месяц расследования контролер до сих пор не назначен.