Арест Томер-Йерушалми не продлевается, допросы не проводятся. Следствие под угрозой

Бывшая главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми остается уже девятый день на госпитализации в больнице "Ихилов" под постоянным наблюдением персонала после попытки суицида.

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, в полиции выражают обеспокоенность тем, что ее формально завершившийся в полдень в воскресенье домашний арест не продлевался все эти дни. Отсутствие прогресса в расследовании в самой активной ее фазе может повлиять на ход следствия и даже поставить под угрозу само дело.

При этом состояние Ифат Томер-Йерушалми значительно лучше в сравнении с поступлением. Она находится в изолированной палате под круглосуточным присмотром медперсонала и специалистов, члены семьи могут ее навещать. Поскольку формально Томер-Йерушалми свободный человек и не находится под арестом, полиции рядом нет.

Днем ранее полиция провела дополнительный обыск в ее канцелярии.