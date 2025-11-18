x
18 ноября 2025
|
последняя новость: 10:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2025
|
18 ноября 2025
|
последняя новость: 10:08
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арест Томер-Йерушалми не продлевается, допросы не проводятся. Следствие под угрозой

Полиция
Расследование
военная прокуратура
время публикации: 18 ноября 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 09:37
Арест Томер-Йерушалми не продлевается, допросы не проводятся. Следствие под угрозой
Flash90

Бывшая главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми остается уже девятый день на госпитализации в больнице "Ихилов" под постоянным наблюдением персонала после попытки суицида.

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, в полиции выражают обеспокоенность тем, что ее формально завершившийся в полдень в воскресенье домашний арест не продлевался все эти дни. Отсутствие прогресса в расследовании в самой активной ее фазе может повлиять на ход следствия и даже поставить под угрозу само дело.

При этом состояние Ифат Томер-Йерушалми значительно лучше в сравнении с поступлением. Она находится в изолированной палате под круглосуточным присмотром медперсонала и специалистов, члены семьи могут ее навещать. Поскольку формально Томер-Йерушалми свободный человек и не находится под арестом, полиции рядом нет.

Днем ранее полиция провела дополнительный обыск в ее канцелярии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Полиция вновь обыскала канцелярию Ифат Томер-Йерушалми
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

Истек срок домашнего ареста Ифат Томер-Йерушалми
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2025

Ифат Томер-Йерушалми останется в больнице на ночь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2025

В дом Ифат Томер-Йерушалми вызвана скорая помощь, она госпитализирована