Израиль

БАГАЦ обязал правительство ответить, почему не отменяется решение закрыть радиостанцию "Галей ЦАХАЛ"

Судебные решения
СМИ
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 02 февраля 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 10:29
БАГАЦ обязал правительство ответить, почему не отменяется решение закрыть радиостанцию "Галей ЦАХАЛ"
Avshalom Sassoni/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал временное постановление по вопросу о закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Ответ должен быть дан до 15 марта 2026 года. Правительство должно ответить, почему не отменяет свое решение о закрытии радиостанции. При этом ответ должен фокусироваться не на мотивах закрытия, а на процессе принятия решения и соблюдении норм административного права.

Решение судей Дафны Барак-Эрез, Алекса Штайна и Йехиеля Кашера принято в рамках рассмотрения ими петиции с требованием отменить решение правительства о прекращении вещания радиостанции.

Временное постановление означает, что судьи требуют ответа не от истцов, а от ответчиков, то есть от правительства. Если до 15 марта суд не получит убедительные ответы, решение о закрытии радиостанции будет отменено.

Израиль
