Суд отменил участие Нетаниягу в заседании 3 февраля

Окружной суд в Иерусалиме удовлетворил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу об отмене его участия в заседании 3 февраля "в связи с государственной встречей".

В просьбе, поданной адвокатом Нетаниягу в суд, отмечалось, что представитель обвинения Иегудит Тирош не возражает против этой просьбы.

Ранее в израильских СМИ появилась информация о предстоящем визите в Израиль специального посланника президента США Стива Виткоффа, который 3 февраля встретится с премьер-министром и с начальником Генштаба Эялем Замиром.