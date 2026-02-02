Стив Виткофф прибудет в Израиль для встречи с Биньямином Нетаниягу

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибывает во вторник, 3 февраля, в Израиль, где проведет серию встреч с израильским руководством: с главой правительства Биньямином Нетаниягу, с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими официальными лицами.

Как сообщает 12 канал, источники в Белом доме подтвердили запланированный визит.