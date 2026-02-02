"День сурка" в Пенсильвании: мохнатому синоптику – 185. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Barry Reeger

Утром 2 февраля Э.Дж.Дереум, дрессировщик, смотритель и спикер "Клуба сурка", выступая на холме Гобблерс-Ноб в Панксатони (штат Пенсильвания, США), провозгласил "прогноз" Фила: предстоят еще шесть недель зимы.

Ежегодно 2 февраля в 7:25 утра по местному времени смотритель извлекает мохнатого "синоптика" и следит за его реакцией. Если сурок, оказавшись на солнце, видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же нет – жди потепления.

Фил считается старейшим жителем Пенсильвании. В этом году он "отмечает" 185-летие, так как впервые о нем говорится в документе, датируемом 1841 годом. Несмотря на то, что сурки живут около 10 лет, поверье гласит, что все эти годы погоду предсказывает один и тот же грызун.

Коллеги Фила, принадлежащие к Homo Sapiens, оспаривают квалификацию метеоролога, представляющего вид Marmota Monax. Они заявляют, что он ошибался в 60% случаев. Наиболее скандальным стал оглушительный провал, зафиксированный в 2013 году. Тогда вместо предсказанной ранней зимы Америку ждали заморозки, продлившиеся до марта.

Однако поклонники древнегерманской легенды заявляют, что это инсинуации, продиктованные завистниками. По их мнению, Фил оказывается прав по меньшей мере в трех случаях из четырех, то есть значительно чаще, чем занимающиеся прогнозированием погоды люди.

Мировая слава пришла к Филу в 1993 году, когда на экраны вышел фильм "День сурка" с Биллом Мюрреем в главной роли. История о спесивом телеведущем, приехавшем в Панксутони, оказавшемся в петле времени и изменившемся к лучшему, покорила десятки миллионов зрителей.

Впрочем, как утверждала в своем время редакция Fox News, "предсказания" определяются за несколько дней до церемонии клубом под названием Тhe Inner Circle – именно эти люди решают, увидит ли сурок свою тень или нет.

Согласно записям, которые ведутся в 1887 года, Фил более ста раз предсказал долгую зиму и лишь около двадцати раз – раннюю весну.