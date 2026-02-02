Встреча Виткоффа с главой МИДа Ирана состоится в пятницу
время публикации: 02 февраля 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 18:25
Источники в Иране сообщили агентству Reuters, что специальный посланник президента США Стив Виткофф встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле.
По словам американского источника, что встреча Виткоффа и Аракчи назначена на ближайшую пятницу.
Ожидается, что завтра, во вторник, 3 февраля, Виткофф приедет в Израиль, где встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и начальником Генштаба Эялем Замиром.
