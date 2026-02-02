x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Встреча Виткоффа с главой МИДа Ирана состоится в пятницу

Турция
США
Иран
время публикации: 02 февраля 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 18:25
Аббас Аракчи и Стив Виткофф
AP Photos Stringer, Mark Schiefelbein

Источники в Иране сообщили агентству Reuters, что специальный посланник президента США Стив Виткофф встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле.

По словам американского источника, что встреча Виткоффа и Аракчи назначена на ближайшую пятницу.

Ожидается, что завтра, во вторник, 3 февраля, Виткофф приедет в Израиль, где встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и начальником Генштаба Эялем Замиром.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2026

Стив Виткофф прибудет в Израиль для встречи с Биньямином Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 февраля 2026

Иранские СМИ: переговоры с США состоятся в ближайшие дни
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 февраля 2026

Россия подтвердила: переговоры с Украиной возобновятся 4 февраля
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 февраля 2026

Axios: США сообщили Ирану, что готовы к переговорам