Задержаны трое жителей ПА по подозрению в нападении на израильских пастухов

Трое жителей палестинской деревни Ас-Саму были задержаны израильскими военными по подозрению в нападении на несовершеннолетних израильтян во время выпаса скота. Задержанные переданы для дальнейшего расследования полицейским отделения в Хевроне.

После беседы с полицейскими было принято решение оставить их под стражей.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что сообщение о нападении на двух несовершеннолетних, занимавшихся выпасом скота, было получено днем ранее. В сообщении говорилось, что нападавшие сначала бросали в пастухов камни, а затем нанесли им удары дубинками.

Силы ЦАХАЛа, прибывшие на место, обнаружили подозреваемых недалеко от места нападения.

В полиции подчеркивают, что расследование этого инцидента продолжается.