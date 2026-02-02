x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны трое жителей ПА по подозрению в нападении на израильских пастухов

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 02 февраля 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 17:53
Задержаны трое жителей ПА по подозрению в нападении на израильских пастухов
Пресс-служба полиции Израиля

Трое жителей палестинской деревни Ас-Саму были задержаны израильскими военными по подозрению в нападении на несовершеннолетних израильтян во время выпаса скота. Задержанные переданы для дальнейшего расследования полицейским отделения в Хевроне.

После беседы с полицейскими было принято решение оставить их под стражей.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что сообщение о нападении на двух несовершеннолетних, занимавшихся выпасом скота, было получено днем ранее. В сообщении говорилось, что нападавшие сначала бросали в пастухов камни, а затем нанесли им удары дубинками.

Силы ЦАХАЛа, прибывшие на место, обнаружили подозреваемых недалеко от места нападения.

В полиции подчеркивают, что расследование этого инцидента продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 февраля 2026

"Гаарец" заплатит пастуху за использование его фото для иллюстрации "Молодежи холмов"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

831-й день войны: действия в Газе и Сирии, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2025

О конфликте ценностей и насилии на холмах. Интервью с Яиром Шелегом