02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 февраля 2026
02 февраля 2026
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Возле "желтой линии" ликвидированы четыре боевика

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 февраля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 16:39

Бойцы бригады "Александрони", действующие на севере сектора Газы, ранее в понедельник обнаружили четырех боевиков, которые находились вблизи "желтой линии" и приближались к израильским силам.

Сразу после обнаружения израильские военнослужащие ликвидировали боевиков, чтобы устранить угрозу.

Израильские силы размещены в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

