Возле "желтой линии" ликвидированы четыре боевика

Бойцы бригады "Александрони", действующие на севере сектора Газы, ранее в понедельник обнаружили четырех боевиков, которые находились вблизи "желтой линии" и приближались к израильским силам.

Сразу после обнаружения израильские военнослужащие ликвидировали боевиков, чтобы устранить угрозу.

Израильские силы размещены в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.