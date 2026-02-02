Возле "желтой линии" ликвидированы четыре боевика
время публикации: 02 февраля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 16:39
Бойцы бригады "Александрони", действующие на севере сектора Газы, ранее в понедельник обнаружили четырех боевиков, которые находились вблизи "желтой линии" и приближались к израильским силам.
Сразу после обнаружения израильские военнослужащие ликвидировали боевиков, чтобы устранить угрозу.
Израильские силы размещены в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.