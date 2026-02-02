Юрсоветник Кнессета раскритиковала закон о хозяйственном регулировании

Юридический советник Кнессета Сагит Афик подвергла резкой критике закон о хозяйственном регулировании на 2026 год.

После утверждения закона в первом чтении, комиссия Кнессета по регламенту намерена утвердить предложение о разделении этого закона и проекта государственного бюджета. Как правило, они утверждаются вместе, однако в этом году в связи с кризисом вокруг закона о призыве, не исключено раздельное утверждение.

Юридический советник Кнессета заявила, что закон о хозяйственном регулировании беспрецедентно далек от бюджета и не имеет с ним связи. По мнению юрсоветника, необходимо более ощутимое разделение между законом и проектом бюджета. "В противном случае создается угроза необходимому процессу законотворчества", - заявила Афик.