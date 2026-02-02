x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:22
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юрсоветник Кнессета раскритиковала закон о хозяйственном регулировании

Кнессет
Бюджет
время публикации: 02 февраля 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 13:19
Юрсоветник Кнессета раскритиковала закон о хозяйственном регулировании
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник Кнессета Сагит Афик подвергла резкой критике закон о хозяйственном регулировании на 2026 год.

После утверждения закона в первом чтении, комиссия Кнессета по регламенту намерена утвердить предложение о разделении этого закона и проекта государственного бюджета. Как правило, они утверждаются вместе, однако в этом году в связи с кризисом вокруг закона о призыве, не исключено раздельное утверждение.

Юридический советник Кнессета заявила, что закон о хозяйственном регулировании беспрецедентно далек от бюджета и не имеет с ним связи. По мнению юрсоветника, необходимо более ощутимое разделение между законом и проектом бюджета. "В противном случае создается угроза необходимому процессу законотворчества", - заявила Афик.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 марта 2025

19 марта Кнессет проголосует за закон о хозяйственном регулировании