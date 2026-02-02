В Иудее задержаны подозреваемые в терроре и незаконном хранении оружия

Полиция сообщила о двух задержаниях в ходе ночной операции в Иудее: изъяты пистолет FN, самодельный пистолет-пулемет типа "Карло" ("Карл Густав"), боеприпасы и наркотики.

В одном из случаев, как заявляют в полиции, подозреваемый пытался скрыться на автомобиле, однако его нашли с помощью беспилотника.

Операция проводилась в Хевроне и окрестностях, в частности в деревне Идна. Там был задержан 42-летний местный житель, у которого изъяли пистолет, магазин, части оружия и патроны, а также флаги ХАМАСа и другие предметы, указывающие на возможную связь задержанного с террористической организацией.