Израиль

66-летний "педофил из Центра эвакуации" Цион Вануну получил 20 лет тюрьмы

Судебные решения
Суд
Сексуальное насилие
время публикации: 30 октября 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 10:56
66-летний "педофил из Центра эвакуации" Цион Вануну получил 20 лет тюрьмы
Miriam Alster/Flash90

Окружной суд Тель-Авива вынес приговор в отношении 66-летнего Циона Вануну из Кирьят-Шмоны, который насиловал детей в Кирьят-Шмоне, а затем, во время войны "Железные мечи", в Центре эвакуации в Герцлии. Вануну приговорен к 20 годам тюремного заключения и уплате пострадавшим компенсаций на общую сумму 368 тысяч шекелей.

Вануну был признан виновным в совершении развратных действий и содомии в отношении нескольких мальчиков и двух девочек в возрасте четырех и шести лет во время пребывания в гостинице для эвакуированных, а также в многочисленных случаях изнасилований и содомии в отношении мальчика в Кирьят-Шмоне: его "отношения" с пострадавшим длились девять лет, с шестилетнего возраста мальчика до того, как тому исполнилось 15 лет.

Пострадавший из Кирьят-Шмоны подал заявление против Циона Вануну после того, как в СМИ сообщили об изнасилованиях детей в Центре эвакуации, и была раскрыта личность обвиняемых. По данным обвинительного заключения, мальчик гостил у Вануну со своим отцом. Когда мальчик достиг возраста бар-мицвы, Вануну попросил его впредь приходить к нему одному. Когда мальчик приходил, Цион Вануну совершал с ним развратные действия и акты содомии. Вплоть до 2023 года Вануну отправлял подростку видео сексуального содержания и зазывал к себе домой.

Когда началась война, Цион Вануну вместе с другими семьями эвакуированных был размещен в гостинице в Герцлии. В гостинице он подходил к детям в возрасте четырех и шести лет, когда те были одни, предлагал им конфеты, приводил в свой номер и насиловал их.

