01 февраля 2026
Мир

В Стамбуле израильтянка более 10 дней находится под арестом за оскорбление символов Турции

Турция
МИД
Израиль
время публикации: 01 февраля 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 21:51
Roni Schutzer / Flash 90

Гражданка Израиля была задержана в Стамбуле более десяти дней назад по подозрению в оскорблении турецкого флага, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и "Государства Палестина".

Телеканал GeBeTe TV сообщил, что женщина была задержана на площади Таксим. В блоге телеканала опубликована фотография, на которой видно, как полицейский сопровождает задержанную в участок.

По имеющейся информации, женщина путешествовала в Турцию в одиночку. Ее семья в курсе ситуации и предпринимает усилия для скорейшего разрешения дела.

Министерство иностранных дел подтвердило, что ему известно об этом случае, которым занимается департамент по делам израильтян за рубежом.

