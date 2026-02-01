В Стамбуле израильтянка более 10 дней находится под арестом за оскорбление символов Турции

Гражданка Израиля была задержана в Стамбуле более десяти дней назад по подозрению в оскорблении турецкого флага, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и "Государства Палестина".

Телеканал GeBeTe TV сообщил, что женщина была задержана на площади Таксим. В блоге телеканала опубликована фотография, на которой видно, как полицейский сопровождает задержанную в участок.

По имеющейся информации, женщина путешествовала в Турцию в одиночку. Ее семья в курсе ситуации и предпринимает усилия для скорейшего разрешения дела.

Министерство иностранных дел подтвердило, что ему известно об этом случае, которым занимается департамент по делам израильтян за рубежом.