В северном Негеве застрелен мужчина
время публикации: 02 января 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 14:23
Днем 2 января на 31-й трассе недалеко от развязки Лакия в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 40 лет.
На место происшествия прибыла бригада службы "Маген Давид Адом". Раненый был в критическом состоянии, его направили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Однако, как сообщает полиция, по дороге в больницу мужчина скончался.
Начато расследование.