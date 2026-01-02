x
02 января 2026
02 января 2026
Израиль

В северном Негеве застрелен мужчина

время публикации: 02 января 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 14:23
В северном Негеве застрелен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Днем 2 января на 31-й трассе недалеко от развязки Лакия в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 40 лет.

На место происшествия прибыла бригада службы "Маген Давид Адом". Раненый был в критическом состоянии, его направили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Однако, как сообщает полиция, по дороге в больницу мужчина скончался.

Начато расследование.

Израиль
