В северном Негеве застрелен мужчина

Днем 2 января на 31-й трассе недалеко от развязки Лакия в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 40 лет.

На место происшествия прибыла бригада службы "Маген Давид Адом". Раненый был в критическом состоянии, его направили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Однако, как сообщает полиция, по дороге в больницу мужчина скончался.

Начато расследование.