02 января 2026
Израиль

В Негеве была украдена лошадь, используемая для программ реабилитации

Негев
Животные
время публикации: 02 января 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 16:51
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе масштабной деятельности полиции в Негеве силы пограничной полиции (МАГАВ) обнаружили лошадь, украденную из поселка Клахим.

Из полиции сообщили, что лошадь, которая использовалась в рамках терапевтической программы для детей с особыми потребностями и бойцов ЦАХАЛа, страдающих от посттравматического синдрома, будет возвращена владельцам.

Израиль
