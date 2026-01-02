В Негеве была украдена лошадь, используемая для программ реабилитации

В ходе масштабной деятельности полиции в Негеве силы пограничной полиции (МАГАВ) обнаружили лошадь, украденную из поселка Клахим.

Из полиции сообщили, что лошадь, которая использовалась в рамках терапевтической программы для детей с особыми потребностями и бойцов ЦАХАЛа, страдающих от посттравматического синдрома, будет возвращена владельцам.