Задержан житель Иудеи и Самарии, похитивший своих сыновей

В пятницу, 2 января, полиция задержала 37-летнего отца двоих детей, семи и десяти лет, подозреваемого в том, что он похитил своих сыновей и увез их в одну из деревень на территории Иудеи и Самарии без разрешения их матери.

Мать обратилась в шариатский суд, где было решено, что полиция окажет содействие в возвращении детей. Расследование продолжалось несколько недель. Дети были найдены и благополучно возвращены матери.

Подозреваемый житель Иудеи Самарии был взят под стражу, суд продлил срок его содержания под стражей до ближайшего понедельника.