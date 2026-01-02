x
02 января 2026
02 января 2026
02 января 2026
02 января 2026
Израиль

Задержан житель Иудеи и Самарии, похитивший своих сыновей

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 02 января 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 16:24
Задержан житель Иудеи и Самарии, похитивший своих сыновей
David Cohen Flash90

В пятницу, 2 января, полиция задержала 37-летнего отца двоих детей, семи и десяти лет, подозреваемого в том, что он похитил своих сыновей и увез их в одну из деревень на территории Иудеи и Самарии без разрешения их матери.

Мать обратилась в шариатский суд, где было решено, что полиция окажет содействие в возвращении детей. Расследование продолжалось несколько недель. Дети были найдены и благополучно возвращены матери.

Подозреваемый житель Иудеи Самарии был взят под стражу, суд продлил срок его содержания под стражей до ближайшего понедельника.

Израиль
