02 января 2026
02 января 2026
Полиция расследует нападение в Яффо: раввина атаковал 30-летний араб

время публикации: 02 января 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 15:52
Полиция расследует нападение в Яффо: раввина атаковал 30-летний араб
Пресс-служба полиции Израиля

В четверг, 1 января, раввин из Яффо Натанэль Авитан подвергся нападению со стороны араба на улице Яфет в городе.

Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу "Ихилов". Как отмечает "Исраэль а-Йом", по предварительным данным, на мужчину напал местный житель, 30-летний араб. Полиция проводит расследование при содействии сотрудников службы общей безопасности.

Раввин Моше Шандовиц назвал инцидент "серьезной эскалацией". Он сказал: "За последнюю неделю в этом районе были атакованы еще около десяти жителей и студентов йешив".

