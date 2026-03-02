Нетаниягу провел встречу с Бени Ганцем, посвященную вопросам безопасности

Завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с главой партии "Кахоль Лаван" Бени Ганцем, посвященная вопросам безопасности.

Бени Ганц заявил, что он "покинул встречу "с пониманием того, что Израиль поступает правильно ради будущего наших детей". Он отметил, что для достижения целей потребуется время, "возможно, несколько недель", но это изменит реальность на Ближнем Востоке "на несколько поколений вперед".