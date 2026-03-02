Предварительные сообщения о падении ракет или обломков в районе Беэр-Шевы

По предварительной информации, зафиксированы падения ракет или обломков в районе Беэр-Шевы. На месте действуют полиция и служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

МАДА сообщает, что к настоящему моменту о пострадавших в результате ракетного обстрела не сообщалось, однако есть случаи, когда люди получали травмы по дороге в защищенное пространство.

По уточненным данным, парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь десяти пострадавшим: 35-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести и еще девять человек получили легкие травмы осколками стекла.