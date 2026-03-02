x
02 марта 2026
|
последняя новость: 13:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 13:21
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предварительные сообщения о падении ракет или обломков в районе Беэр-Шевы

Война с Ираном
Беэр-Шева
время публикации: 02 марта 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 13:24

По предварительной информации, зафиксированы падения ракет или обломков в районе Беэр-Шевы. На месте действуют полиция и служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

МАДА сообщает, что к настоящему моменту о пострадавших в результате ракетного обстрела не сообщалось, однако есть случаи, когда люди получали травмы по дороге в защищенное пространство.

По уточненным данным, парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь десяти пострадавшим: 35-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести и еще девять человек получили легкие травмы осколками стекла.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

3-й день войны "Рычание льва": атаки не только из Ирана, но и из Ливана