Министерство иностранных дел объявило, что двое арестованных активистов "флотилии Сумуда" доставлены в Израиль и будут переданы сотрудникам служб безопасности для допроса. Это Саиф Абу-Кешек, подозреваемый в связях с террористической организацией, и Тьяго Авила, подозреваемый в незаконной деятельности.

Накануне МИД Израиля заявил, что "флотилия Сумуда", направлявшаяся к Газе, является "очередной провокацией ХАМАСа", призванной отвлечь внимание от отказа ХАМАСа разоружиться и обслужить пиар-интересы "профессиональных провокаторов".

В израильском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что правительство Греции согласилось принять на своей территории активистов флотилии, и поблагодарили Афины за это.