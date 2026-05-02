02 мая 2026
|
02 мая 2026
|
последняя новость: 13:57
Израиль

Двое арестованных активистов "флотилии Сумуда" доставлены в Израиль

время публикации: 02 мая 2026 г., 13:34 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 13:48
Двое арестованных активистов "флотилии Сумуда" доставлены в Израиль
МИД Израиля

Министерство иностранных дел объявило, что двое арестованных активистов "флотилии Сумуда" доставлены в Израиль и будут переданы сотрудникам служб безопасности для допроса. Это Саиф Абу-Кешек, подозреваемый в связях с террористической организацией, и Тьяго Авила, подозреваемый в незаконной деятельности.

Накануне МИД Израиля заявил, что "флотилия Сумуда", направлявшаяся к Газе, является "очередной провокацией ХАМАСа", призванной отвлечь внимание от отказа ХАМАСа разоружиться и обслужить пиар-интересы "профессиональных провокаторов".

В израильском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что правительство Греции согласилось принять на своей территории активистов флотилии, и поблагодарили Афины за это.

