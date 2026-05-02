x
02 мая 2026
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Выборы главы политбюро ХАМАСа: голосование в секторе Газы завершилось

Газа
ХАМАС
время публикации: 02 мая 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 18:07
Presidency Press Service/Pool Photo via AP; AP Photo/Khalil Hamra

Согласно источнику катарской сети "Аль-Арабия", в секторе Газы завершились выборы главы политбюро ХАМАСа. Ожидается, что голосование на территории ПА и в палестинской диаспоре продлится до вечера 2 мая.

Основными кандидатами на пост главы террористической организации являются: Халиль аль-Хайя – нынешний глава политбюро в секторе Газы, который в последние годы был главным переговорщиком ХАМАСа, и Халид Машаль – высокопоставленный функционер, возглавлявший ХАМАС с 1996 по 2017 год.

У ХАМАСа не было избранного лидера с июля 2024 года, когда в Тегеране был ликвидирован Исмаил Ханийя (избранный на второй срок в 2021 году). После этого убийства ХАМАС объявил своим лидером Яхью Синуара, он пробыл на посту главы организации всего три месяца и был ликвидирован в районе Рафаха.

После этого ХАМАС официально не назначал преемника или временного руководителя; сообщалось, что группировкой управляет "комитет пяти" высокопоставленных чиновников, находящихся за пределами Газы, преимущественно в Катаре и Турции.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 мая 2025

Кто принимает решения в ХАМАСе? Худшие времена террористов в Газе