Выборы главы политбюро ХАМАСа: голосование в секторе Газы завершилось

Согласно источнику катарской сети "Аль-Арабия", в секторе Газы завершились выборы главы политбюро ХАМАСа. Ожидается, что голосование на территории ПА и в палестинской диаспоре продлится до вечера 2 мая.

Основными кандидатами на пост главы террористической организации являются: Халиль аль-Хайя – нынешний глава политбюро в секторе Газы, который в последние годы был главным переговорщиком ХАМАСа, и Халид Машаль – высокопоставленный функционер, возглавлявший ХАМАС с 1996 по 2017 год.

У ХАМАСа не было избранного лидера с июля 2024 года, когда в Тегеране был ликвидирован Исмаил Ханийя (избранный на второй срок в 2021 году). После этого убийства ХАМАС объявил своим лидером Яхью Синуара, он пробыл на посту главы организации всего три месяца и был ликвидирован в районе Рафаха.

После этого ХАМАС официально не назначал преемника или временного руководителя; сообщалось, что группировкой управляет "комитет пяти" высокопоставленных чиновников, находящихся за пределами Газы, преимущественно в Катаре и Турции.