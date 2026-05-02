02 мая 2026
последняя новость: 18:57
02 мая 2026
|
02 мая 2026
|
последняя новость: 18:57
Ближний Восток

Неизвестные захватили нефтяной танкер в Аденском заливе у побережья Йемена

Йемен
ОАЭ
Сомали
Судоходство
время публикации: 02 мая 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 18:34
В Аденском заливе захвачен танкер
Indian Navy via AP

В субботу, 2 мая, неизвестные захватили нефтяной танкер в Аденском заливе у побережья Йемена и направили его в сторону Сомали, сообщает береговая охрана Йемена.

Согласно данным ведомства, танкер EUREKA был захвачен у берегов йеменской провинции Шабва группой лиц, которые "поднялись на борт, взяли судно под свой контроль, а затем направили его в сторону сомалийского побережья".

Береговая охрана, подчиняющаяся международно признанному правительству Йемена, пообещала расследовать нападение.

Танкер EUREKA принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), ходит под флагом Республики Того.

Перед захватом судно вышло из порта Фуджейра (ОАЭ) и несколько дней назад находилось в районе порта Эль-Мукалла (Йемен).

Ближний Восток
