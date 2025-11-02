x
02 ноября 2025
02 ноября 2025
Израиль

В Израиле подано обвинение против очередного иранского шпиона

Полиция
Прокуратура
Иран
шпионаж
ШАБАК
время публикации: 02 ноября 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 09:30
В Израиле подано обвинение против очередного иранского шпиона
Полиция и ШАБАК сообщают об аресте в конце сентября 23-летнего Йосефа Эйн-Эли из Тверии, подозреваемого в работе на иранскую разведку.

По данным следствия, с конца 2024 года подозреваемый поддерживал связь с "иранскими кураторами" и за вознаграждение выполнял их указания. В частности, он передавал информацию и фотографии отелей в районе Мертвого моря, пользуясь тем, что работал в одной из гостиниц, а также – сведения об туристических зонах на юге страны.

Кроме того, установлено, что он получал дополнительные задания, которые не успел или не смог выполнить: сбор данных о руководителе министерства национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире, формирование в Израиле "группы исполнителей", нападение на частный дом с применением боевой гранаты, передача сведений о криминальных фигурах и кланах в Израиле, сбор персональных данных о военнослужащих ЦАХАЛа, поджоги автомобилей, съемка на территории военных баз.

Оплату за выполненные задания, по данным следствия, Йосеф Эйн-Эли получал в криптовалюте.

2 ноября против Эйн-Эли было подано обвинительное заключение в окружной суд Беэр-Шевы.

Израиль
