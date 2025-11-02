x
02 ноября 2025
02 ноября 2025
02 ноября 2025
последняя новость: 22:23
02 ноября 2025
Израиль

Ницан Алон уходит с поста армейского координатора по вопросам пленных и похищенных

время публикации: 02 ноября 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 21:57
Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир и армейский координатор по вопросам пленных и похищенных генерал-майор запаса Ницан Алон приняли решение о завершении каденции Алона – по его просьбе. Он покинет пост в ближайшие дни.

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, генерал-майор Алон вернулся в строй после нападения ХАМАСа 7 октября, возглавив управление по вопросам пленных и похищенных. Управление внесло значительный вклад в возвращение заложников, собирая и анализируя информацию, помогая переговорам, проводя секретные операции и поддерживая постоянный контакт с близкими похищенных.

Начальник Генштаба выразил генералу благодарность за вклад в национальную миссию по возвращению заложников, огромные усилия по сохранению жизни похищенных, их освобождение и возвращение останков погибших для захоронения в Израиле. ЦАХАЛ и силы безопасности продолжат действия по возвращению погибших.

