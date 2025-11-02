x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 21:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 21:31
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба ЦАХАЛа встретился с сотрудниками военной прокуратуры

ЦАХАЛ
время публикации: 02 ноября 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 21:22
Начальник Генштаба ЦАХАЛа встретился с сотрудниками военной прокуратуры
Chip Somodevilla/Pool via AP

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир вечером 2 ноября встретился с офицерами военной прокуратуры, чтобы обсудить последние события, связанные с делом "Сде-Тейман" и отставкой генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми с поста главного военного прокурора.

"События последних дней нанесли серьезный урон доверию ЦАХАЛа и общества к системе военного правосудия. Наряду со стремлением выяснить истину, я уверен, что военная прокуратура продолжит выполнять свою работу, как от нее ожидается. Даже если отдельные офицеры действовали недопустимо, у меня есть твердое убеждение в нашей способности преодолеть это тяжелое испытание, укрепиться и вернуть доверие к военной прокуратуре после ее работы в интересах солдат и командиров ЦАХАЛа в последние два года и вообще", – заявил Замир. Он добавил, что будет сделано все, чтобы сохранить стабильную работу прокуратуры, назначить нового главу этого органа и обеспечить соответствие закону действий ЦАХАЛа при выполнении своих задач.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2025

Генинспектор полиции распорядился о начале расследования в отношении Шикмы Бреслер
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2025

Полиция сообщила об обнаружении Ифат Томер-Йерушалми, она жива и здорова
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2025

Крупные силы полиции ведут розыск Ифат Томер-Йерушалми