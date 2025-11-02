Начальник Генштаба ЦАХАЛа встретился с сотрудниками военной прокуратуры

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир вечером 2 ноября встретился с офицерами военной прокуратуры, чтобы обсудить последние события, связанные с делом "Сде-Тейман" и отставкой генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми с поста главного военного прокурора.

"События последних дней нанесли серьезный урон доверию ЦАХАЛа и общества к системе военного правосудия. Наряду со стремлением выяснить истину, я уверен, что военная прокуратура продолжит выполнять свою работу, как от нее ожидается. Даже если отдельные офицеры действовали недопустимо, у меня есть твердое убеждение в нашей способности преодолеть это тяжелое испытание, укрепиться и вернуть доверие к военной прокуратуре после ее работы в интересах солдат и командиров ЦАХАЛа в последние два года и вообще", – заявил Замир. Он добавил, что будет сделано все, чтобы сохранить стабильную работу прокуратуры, назначить нового главу этого органа и обеспечить соответствие закону действий ЦАХАЛа при выполнении своих задач.