02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 ноября 2025
02 ноября 2025
последняя новость: 21:31
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"Красный Крест" направляется к месту встречи с ХАМАСом на юге Газы

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 02 ноября 2025 г., 20:02 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 20:02
"Красный Крест" направляется к месту встречи с ХАМАСом на юге Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что автомобили "Международного комитета Красного Креста" направляются к заранее оговоренной с военизированным крылом ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" точке встречи на юге сектора, где им будут переданы несколько гробов с останками, предположительно, израильских заложников.

ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой проявлять понимание к трагедии семей погибших и не тиражировать непроверенную информацию, включая имена заложников. После завершения процедуры идентификации сообщение будет в первую очередь передано семьям погибших.

Израиль
