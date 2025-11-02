"Красный Крест" направляется к месту встречи с ХАМАСом на юге Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что автомобили "Международного комитета Красного Креста" направляются к заранее оговоренной с военизированным крылом ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" точке встречи на юге сектора, где им будут переданы несколько гробов с останками, предположительно, израильских заложников.

ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой проявлять понимание к трагедии семей погибших и не тиражировать непроверенную информацию, включая имена заложников. После завершения процедуры идентификации сообщение будет в первую очередь передано семьям погибших.