Израиль

Генинспектор полиции распорядился о начале расследования в отношении Шикмы Бреслер

Полиция
Расследование
Акции протеста
время публикации: 02 ноября 2025 г., 19:52 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 20:02
Генинспектор полиции распорядился о начале расследования в отношении Шикмы Бреслер
Tomer Neuberg/Flash90

Генинспектор полиции Дани Леви распорядился о начале расследования в отношении Шикмы Бреслер, одного из лидеров протестного движения. Поводом для расследования стало сообщение в соцсети, посвященное исчезновению Ифат Томер-Йерушалми, бывшего военного прокурора.

В то время, когда в Тель-Авиве велись поиски Ифат Томер-Йерушалми, Шикма Бреслер написала: "Те, кто подстрекал против Рабина, получили власть в полиции. В той полиции, которая не защищает солдат ЦАХАЛа и сотрудников прокуратуры, когда против них подстрекает сброд в Кнессете, а за его пределами штурмует "Сде-Тейман". Под этим страшным давлением главный военный прокурор совершила ошибку. Но чтобы не было сомнений – это та же идеология, которая привела к убийству Рабина, которая сейчас подтолкнула главного военного прокурора к смерти".

После того, как Ифат Томер-Йерушалми была найдена, Шикма Бреслер удалила это сообщение. Из-за того, что сообщение удалено, она подозревается в создании препятствий следствию, а также в подстрекательстве.

