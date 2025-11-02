ЦАХАЛ заявил о ликвидации четырех террористов "Радуана" в южном Ливане
время публикации: 02 ноября 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 08:34
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в субботу, 1 ноября, четырех террористов "Радуана" (одно из подразделений "Хизбаллы") в районе Раман, в южном Ливане.
Террористы были уничтожены в результате авиаудара.
По данным ЦАХАЛа, среди ликвидированных один из командиров тылового обеспечения "Радуана", который занимался поставками оружия и пытался восстановить террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в южном Ливане.
"Действия террористов представляли угрозу Государству Израиль и его гражданам, а также нарушали договоренности между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.
