Комиссия Турджемана: расследования действий генштаба 7/10 и ранее неудовлетворительны

Комиссия во главе с генерал-майором запаса Сами Турджеманом подвергла резкой критике расследования, которые ЦАХАЛ проводил по поводу деятельности высших офицеров армии 7 октября 2023 года и в период, предшествовавший началу войны. Об этом сообщает телеканал "Кешет".

Напомним, что комиссия Турджемана была создана начальником генерального штаба Эялем Замиром для проверки расследований, проведенных ЦАХАЛом. Помимо Турджемана, в прошлом командующего Южным округом ЦАХАЛа, в состав комиссии входили бывший командующий ВВС генерал-майор запаса Амикам Норкин, бывший командующий ВМС контр-адмирал Эли Шарвит, бывший командир военных академий генерал-майор запаса Йоси Байдац.

Выводы комиссии были представлены на прошлой неделе начальнику генерального штаба. Комиссия "окрасила" каждое расследование в соответствующий цвет. Расследования, признанные удовлетворительными, окрашены в зеленый цвет, требующие дополнений – в оранжевый, недопустимо слабые – в красный, темы, по которым вовсе не было расследований, окрашены в черный цвет.

Как сообщает "Кешет", большинство расследований – "зеленого цвета". Однако именно расследования деятельности высших офицеров генштаба получили неудовлетворительную оценку.

Такую оценку получило расследование деятельности оперативного отдела генштаба, расследование действий в ночь на 7 октября, расследование стратегических оценок, получившее название "расследование концепций", а также расследование деятельности по оперативному планированию, то есть подготовки к войне. Все эти отчеты относятся к группе расследований деятельности генерального штаба.

Сообщается также, что в рамках "расследования концепций" большое внимание уделялось периоду пребывания Авива Кохави на посту начальника генштаба (с января 2019 по январь 2023). Однако те, кто проводили расследование, не беседовали с ним – ни лично, ни по телефону.

В настоящий момент выводы комиссии Турджемана изучаются начальником генерального штаба Эялем Замиром, позднее он примет решение о дальнейших шагах.