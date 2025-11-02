x
Израиль

Крупные силы полиции ведут розыск Ифат Томер-Йерушалми

время публикации: 02 ноября 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 18:31
Крупные силы полиции ведут розыск Ифат Томер-Йерушалми
Oren Ben Hakoon/POOL

В районе пляжа Цук в Тель-Авиве ведется розыск экс-главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми, связь с которой была потеряна утром 2 ноября.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что рядом с пляжем Цук обнаружен принадлежащий ей автомобиль.

В полицию обратились ее родные, сообщив, что нашли дома прощальное письмо.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что начальник Генштаба отдал распоряжение Оперативному управлению задействовать все средства, имеющиеся в распоряжении ЦАХАЛа, для поиска.

Ифат Томер-Йерушалми в пятницу, 31 октября, подала в отставку с поста главного военного прокурора. В ближайшие дни она должна была быть допрошена как ключевая подозреваемая по делу о "сливе" видео из изолятора "Сде-Тейман".

Во время с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром она подтвердила свою причастность к утечке видео из изолятора "Сде-Тейман", написав следующее: "Я одобрила передачу материалов СМИ, чтобы попытаться опровергнуть ложную информацию, направленную против системы военной юстиции, и я несу за это ответственность".

