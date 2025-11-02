x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 19:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 19:52
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция сообщила об обнаружении Ифат Томер-Йерушалми, она жива и здорова

время публикации: 02 ноября 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 19:34
Полиция сообщила об обнаружении Ифат Томер-Йерушалми, она жива и здорова
Oren Ben Hakoon/POOL
Полиция сообщила об обнаружении Ифат Томер-Йерушалми, она жива и здорова
Tal Gal/Flash90

Пресс-служба полиции Израиля сообщила об обнаружении Ифат Томер-Йерушалми живой и здоровой.

В течение нескольких часов в районе пляжа А-Цук на северном побережье Тель-Авива продолжались поиски генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми, бывшего военного прокурора. Поиски были начаты после того, как ее родные сообщили в полицию об обнаружении прощального письма.

Возле пляжа А-Цук был обнаружен ее автомобиль.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что Ифат Томер-Йерушалми связалась со своим мужем, а он сообщил в полицию, что она жива.

Ифат Томер-Йерушалми в пятницу, 31 октября, подала в отставку с поста главного военного прокурора. В ближайшие дни она должна была быть допрошена как ключевая подозреваемая по делу о "сливе" видео из изолятора "Сде-Тейман".

Во время с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром она подтвердила свою причастность к утечке видео из изолятора "Сде-Тейман", написав следующее: "Я одобрила передачу материалов СМИ, чтобы попытаться опровергнуть ложную информацию, направленную против системы военной юстиции, и я несу за это ответственность".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2025

Крупные силы полиции ведут розыск Ифат Томер-Йерушалми