Полиция сообщила об обнаружении Ифат Томер-Йерушалми, она жива и здорова

Пресс-служба полиции Израиля сообщила об обнаружении Ифат Томер-Йерушалми живой и здоровой.

В течение нескольких часов в районе пляжа А-Цук на северном побережье Тель-Авива продолжались поиски генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми, бывшего военного прокурора. Поиски были начаты после того, как ее родные сообщили в полицию об обнаружении прощального письма.

Возле пляжа А-Цук был обнаружен ее автомобиль.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что Ифат Томер-Йерушалми связалась со своим мужем, а он сообщил в полицию, что она жива.

Ифат Томер-Йерушалми в пятницу, 31 октября, подала в отставку с поста главного военного прокурора. В ближайшие дни она должна была быть допрошена как ключевая подозреваемая по делу о "сливе" видео из изолятора "Сде-Тейман".

Во время с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром она подтвердила свою причастность к утечке видео из изолятора "Сде-Тейман", написав следующее: "Я одобрила передачу материалов СМИ, чтобы попытаться опровергнуть ложную информацию, направленную против системы военной юстиции, и я несу за это ответственность".