Прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу Ирана во время войны двум жителям Холона

Государственная прокуратура предъявила обвинение в шпионаже в пользу Ирана во время войны Маору Кринглу и Талю Амраму из Холона. Обвинение распространяется даже на тот период, когда Крингл служил в рядах ЦАХАЛа в качестве резервиста.

Одновременно полиция и ШАБАК (служба общей безопасности) объявили, что задержан 23-летний мужчина, который работал в одном из отелей на Мертвом море, подозреваемый в сборе информации для иранцев. Расследование в отношении него продолжается.