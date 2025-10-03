x
03 октября 2025
|
последняя новость: 17:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2025
|
03 октября 2025
|
последняя новость: 17:30
03 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу Ирана во время войны двум жителям Холона

Иран
шпионаж
Война с Ираном
время публикации: 03 октября 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 16:27
Прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу Ирана во время войны двум жителям Холона
Flash90

Государственная прокуратура предъявила обвинение в шпионаже в пользу Ирана во время войны Маору Кринглу и Талю Амраму из Холона. Обвинение распространяется даже на тот период, когда Крингл служил в рядах ЦАХАЛа в качестве резервиста.

Одновременно полиция и ШАБАК (служба общей безопасности) объявили, что задержан 23-летний мужчина, который работал в одном из отелей на Мертвом море, подозреваемый в сборе информации для иранцев. Расследование в отношении него продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook