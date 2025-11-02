x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 09:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 09:18
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

11 несовершеннолетних жителей Исауийи могут обвинить в нападениях

время публикации: 02 ноября 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 08:47
11 несовершеннолетних жителей Исауийи могут обвинить в нападениях
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) в последние две недели задержали 11 жителей Исауийи в возрасте 12-17 лет.

По версии следствия, эти подростки систематически участвовали в нападениях с применением бутылок с зажигательной смесью и камней, поджигали мусорные баки, они атаковали сотрудников сил безопасности, а также устраивали поджоги около расположенной поблизости больницы.

По данным полиции, во время одного из эпизодов бойцы МАГАВ открыли огонь и ранили нападавшего.

Помимо прочего, несколько недель назад полицейскими в Исауийе был задержан 15-летний подросток с флагом "Исламского государства" и бутылками с зажигательной смесью. Его арест несколько раз продлевали, однако окружной суд впоследствии освободил подростка под ограничительные условия.

Вскоре ожидается предъявление обвинительных заключений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

В иерусалимском квартале Исауия задержан подросток с флагом "Исламского государства"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2025

Пятеро арабов из Иерусалима арестованы за поджоги леса возле больницы