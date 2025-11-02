11 несовершеннолетних жителей Исауийи могут обвинить в нападениях

Полиция Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) в последние две недели задержали 11 жителей Исауийи в возрасте 12-17 лет.

По версии следствия, эти подростки систематически участвовали в нападениях с применением бутылок с зажигательной смесью и камней, поджигали мусорные баки, они атаковали сотрудников сил безопасности, а также устраивали поджоги около расположенной поблизости больницы.

По данным полиции, во время одного из эпизодов бойцы МАГАВ открыли огонь и ранили нападавшего.

Помимо прочего, несколько недель назад полицейскими в Исауийе был задержан 15-летний подросток с флагом "Исламского государства" и бутылками с зажигательной смесью. Его арест несколько раз продлевали, однако окружной суд впоследствии освободил подростка под ограничительные условия.

Вскоре ожидается предъявление обвинительных заключений.