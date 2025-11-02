Полиция продолжает искать телефон Ифат Томер-Йерушалми

Поиски Ифат Томер-Йерушалми, бывшего главного военного прокурора, продолжались несколько часов. Она перед тем, как выйти из дома, оставила прощальное письмо. Сообщение об ее исчезновении появилось в СМИ после того, как полиция обнаружила ее автомобиль в районе пляжа А-Цук. Двигатель машины работал, а внутри была обнаружена еще одна прощальная записка.

Около 19:00 Ифат Томер-Йерушалми была найдена в районе Герцлии, примерно в километре от места, где были сосредоточены ее поиски. Версии того, как ее удалось разыскать расходятся. Предположительно, с чужого мобильного телефона она связалась с мужем, а тот сообщил полиции, что она жива.

После обнаружения ее доставили в медицинское учреждение для "медицинского и психологического освидетельствования", а затем в отделение полиции.

По данным на 22:00, полиция продолжает поиск мобильного телефона, принадлежащего Ифат Томер-Йерушалми, а также пытается выяснить, взяла ли она его, когда уходила из дома, и не выбросила ли она его в море. Бывший главный военный прокурор не могла не знать, что ее телефон представляет интерес для следствия.

Ифат Томер-Йерушалми в пятницу, 31 октября, подала в отставку с поста главного военного прокурора. В ближайшие дни она должна была быть допрошена как ключевая подозреваемая по делу о "сливе" видео из изолятора "Сде-Тейман".

Во время встречи с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром она подтвердила свою причастность к утечке видео из изолятора "Сде-Тейман", написав следующее: "Я одобрила передачу материалов СМИ, чтобы попытаться опровергнуть ложную информацию, направленную против системы военной юстиции, и я несу за это ответственность".