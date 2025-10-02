Двое мотоциклистов пострадали на шоссе 20, на шоссе 4 сбит пешеход

С возвращением транспорта на дороги страны по завершении праздника Йом-Кипур возвращается и обычная для будних дней статистика ДТП. В четверг вечером, 2 октября, на шоссе №4 на перекрестке Эйн а-Мифрац автомобиль сбил женщину-пешехода.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей, женщине в возрасте около 40 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали ее в медицинский центр в Нагарии в тяжелом состоянии с политравмой. Водителю медицинская помощь не потребовалась.

На шоссе 20 между развязками Хоф а-Шарон и Шмариягу-Мизрах мотоцикл с двумя мотоциклистами врезался в разделительный барьер. В результате ДТП 24-летний молодой человек получил тяжелые травмы, второй, 22-летний, получил травмы средней степени тяжести. Тяжелораненому потребовалось провести операцию на месте происшествия для спасения его жизни.