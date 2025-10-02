Работа МАДА в Йом-Кипур: приняли троих новорожденных, выехали на 3022 вызова

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала отчет о работе сотрудников и волонтеров МАДА в течение суток Йом-Кипура. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали помощь 3022 людям по всей стране, 2165 человек были эвакуированы для дальнейшего лечения в больницы, в том числе 293 потерявших сознание или плохо себя почувствовавших на фоне поста и обезвоживания.

В начале Йом-Кипура, в среду вечером из сектора Газы ракетами обстреляли израильскую территорию, тревога прозвучала в Ашдоде и в окрестностях. Семь человек получили травмы, когда спешили в защищенное пространство.

295 человек получили травмы при езде на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах, восемь из них были эвакуированы в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы.

29 человек пострадали в ходе насильственных преступлений по всей стране, в том числе двое были убиты: 19-летняя девушка в Рахате и 29-летний мужчина в Туба-Зангарии, который получил критические ранения и скончался в больнице "Зив". Три человека получили травмы средней степени тяжести, остальные 24 ранены легко.

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 23 человека по всей стране: 17-летний подросток, катавшийся на велосипеде, был сбит машиной в Тель-Авиве, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Возле Тайбе перевернулся автомобиль, молодой водитель получил тяжелые травмы. Еще четверо получили травмы средней степени тяжести в результате ДТП в Йом-Кипур, остальные травмированы легко.

Три женщины родили малышей при помощи бригад МАДА в течение Йом-Кипура: роды были приняты в Бейтар-Илите, Иерусалиме и Нес-Ционе. Еще 146 женщин были доставлены бригадами МАДА в больнице в связи с начавшимися родами.

В Эйлате 13-летний мальчик упал с большой высоты и получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, его доставили в больницу в критическом состоянии.

Служба крови МАДА доставила в больницы страны 261 дозу крови и компоненты крови в течение Йом-Кипура.