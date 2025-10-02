x
02 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: террористы обстреливают ракетами пункты распределения гуманитарной помощи

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 октября 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 22:46
ЦАХАЛ: террористы обстреливают ракетами пункты распределения гуманитарной помощи
Пресс-служба ЦАХАЛа

Террористические организации продолжают попытки сорвать работу пунктов распределения гуманитарной помощи: ЦАХАЛ сообщает о зафиксированных ракетных запусках в сторону комплекса распределения помощи в Рафиахе.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, ракетный обстрел был произведен в среду, в течение Йом-Кипура: террористы обстреляли из района Хан-Юниса на юге сектора участки распределения помощи в Рафиахе.

Ракеты упали рядом с осью Мораг, неподалеку от комплекса распределения гуманитарной помощи, сам комплекс не пострадал.

Несмотря на запуски ракет, пункт распределения помощи был открыт, жителям сектора Газы раздали тысячи еженедельных продовольственных наборов – без участия ХАМАСа.

В сообщении подчеркивается, что речь идет об очередной попытке террористических организаций сорвать распределение гуманитарной помощи американской компанией при помощи международных гуманитарных организаций и в обход коррумпированных ХАМАСом агентств.

