МИД Израиля: "Флотилия ХАМАС-Сумуд перехвачена"

В ночь на 2 октября Армия обороны Израиля перехватила "глобальную флотилию Сумуда", пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13".

ЦАХАЛ и министерство иностранных дел заявили, что флотилия направлялась к берегам Газы с целью провокации, а не для оказания помощи. Израиль предложил участникам "флотилии" переправить в Газу все гуманитарные грузы согласованными маршрутами.

В ходе операции также были задержаны несколько активистов.

Министерство иностранных дел опубликовало краткое сообщение о перехвате "глобальной флотилии": "Уже несколько судов флотилии ХАМАС-Сумуд были благополучно остановлены, и их пассажиры переправляются в израильский порт. Грета и ее друзья здоровы и невредимы".

Также МИД опубликовал кадры задержания Греты Тунберг, которую доставляют в порт Ашдода.

"Флотилия Сумуда" проигнорировала просьбы повернуть назад, а ее руководство заявило, что перехват был незаконным. На момент перехвата в составе "флотилии" было 40 судов (в основном небольшие яхты).

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.