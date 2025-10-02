x
02 октября 2025
02 октября 2025
Израиль

МИД: участники "флотилии Сумуда" прибудут в порт Ашдода для депортации

время публикации: 02 октября 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 11:31
МИД: участники "флотилии Сумуда" прибудут в порт Ашдода для депортации
Фото: МИД Израиля

Министерство иностранных дел сообщило, что активисты, участники "флотилии Сумуда", благополучно направляются в порт Ашдода, откуда начнется процедура их депортации.

Ожидается, что они прибудут в порт около 12:00. В сообщении отмечается, что все активисты в безопасности и добром здравии.

В ночь на 2 октября Армия обороны Израиля перехватила "глобальную флотилию Сумуда", пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13".

ЦАХАЛ и министерство иностранных дел заявили, что флотилия направлялась к берегам Газы с целью провокации, а не для оказания помощи. Израиль предложил участникам "флотилии" переправить в Газу все гуманитарные грузы согласованными маршрутами.

